LIVO sluit werkjaar dansend af

Meeuwen

Meeuwen-Gruitrode - Livo organiseerde als afsluiter van een succesvol dansjaar een party voor alle leden tot 18 jaar.

Voor het eerst organiseerde dansstudio LIVO als afsluiter van een succesvol dansjaar voor haar leden tot 18 jaar een fuif genaamd Summerparty. Deze eerste party was dan ook meteen een succes. Deze ging door op 8 juni 2018, een week na een geweldig showweekend. De dresscode was 'doe eens gek', waaraan de meeste leden gehoor hadden gegeven. Op muziek van het dj-duo Double Trouble werden de dansjes van de voorbije dansshows nog eens overgedaan.

Ook aan de ouders was er gedacht. Voor hen was een zaaltje apart ingericht, waar ook zij een frisse pint of glaasje cava konden drinken.

Nu kunnen alle leden zich concenteren op de komende examens en daarna genieten van twee maanden vakantie om dan vanaf 8 september weer terug van start te gaan.