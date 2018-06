KAART. Jaarlijks 9 doden in Zuidoost-Limburg door Dieselgate

Riemst / Bilzen / Lanaken -

Zuidoost-Limburg zit in de Europese top 100 van gebieden waar Dieselgate het meeste slachtoffers maakt. Jaarlijks sterven er 9 mensen voortijdig als gevolg van het dieselschandaal in de regio rond Maastricht met de gemeenten Riemst, Bilzen, Lanaken en Zutendaal. Zo blijkt uit een nieuwe interactieve kaart opgemaakt door het Oostenrijkse onderzoekscentrum IIASA en het onafhankelijk nieuwsplatform The European Data Journalism Network.