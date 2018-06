KRC Genk opent seizoen in Lokeren: ontdek hier de volledige kalender van blauw-wit

KRC Genk opent het voetbalseizoen 2018-2019 met een uitwedstrijd in Lokeren. De eerste thuiswedstrijd voor blauw-wit is meteen een klepper van formaat. Niemand minder dan grote rivaal STVV komt op de tweede speeldag immers op bezoek in de Luminus Arena. Ontdek hier de volledige kalender van blauw-wit. Voor de eerste zeven speeldagen liggen datum en uur al vast.