‘Hof van Cleve’ en ‘The Jane’ zakken op lijst van ’s werelds beste restaurants

Slecht nieuws voor de Belgische toprestaurants. Zowel ‘Hof van Cleve’ van Peter Goossens als ‘The Jane’ van Nick Bril zakken op de lijst van de World’s Best Restaurants.

Het Kruishoutemse driesterrenrestaurant Hof van Cleve zakt uit de top 50 en komt dit jaar op plaats 63 terecht. Het Antwerpse The Jane zakt dan weer van 74 naar 89.

Vorig jaar stond er nog een derde Belgische restaurant in de top 100: Hertog Jan van chef-kok Gert De Mangeleer. Het Zedelgemse driesterrenrestaurant prijkte vorig jaar nog op plaats 61. Het is niet duidelijk of het nu de top 50 is binnengedrongen of uit de top 100 is gevallen. Dinsdag werden alleen de plaatsen 51 tot en met 100 bekendgemaakt. Pas later deze week wordt de top 50 onthuld. Mogelijk viel Hertog Jan ook uit de top 100 omdat het eind dit jaar de deuren sluit.

Voor Gert De Mangeleer en Joachim Boudens van Hertog Jan is het nog bang afwachten. Foto: Kurt Desplenter

Opnieuw New York?

De top 100 World’s Best Restaurants is een lijst van het Britse vakblad Restaurant Magazine. De winnaars worden gekozen door de stemmen van de World’s 50 Best Restaurant Academy, een invloedrijke groep die bestaat uit meer dan 1.000 chefs, restauranthouders, foodcritici en gastronomen. De leden maken een selectie gebaseerd op hun restaurantervaringen van de voorbije achttien maanden.

Vorig jaar werd het New Yorkse Eleven Madison Park van chef-kok Daniel Humm verkozen tot beste restaurant ter wereld.