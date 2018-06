Dit zei Donald Trump over de ontmoeting met Kim Jong-un: “Hij is een fantastische man”

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben elkaar vandaag voor het eerst ontmoet. Een historisch moment waarover Trump de pers heeft toegesproken. Hij noemde Kim “een fantastische man” en verzekerde dat “Noord-Korea onmiddellijk begint aan de afbouw van het nucleair programma.”

“We kijken terug op een fantastische 24 uur, en eigenlijk fantastische drie maanden”, zei Donald Trump. “We hebben samen intensieve uren doorgemaakt. Ik sta hier nu voor jullie met een boodschap van hoop en vrede.” De Amerikaanse president bedankte vervolgens Singapore, maar ook de staatshoofden van Zuid-Korea, Japan en China.

Mensenrechten

Maar alle lof ging naar Kim, van “een fantastische man” tot “hij heeft al erg veel bereikt”. Waarop veel journalisten vragen stelden over het gedrag dat de Noord-Koreaanse leider in het verleden al vertoonde, onder meer de schending van de mensenrechten kwam daarbij aan bod. Noord-Korea ligt internationaal namelijk al langer onder vuur. Volgens de Amerikaanse regering zitten nu tussen 80.000 tot 120.000 mensen vast in soms heel erge omstandigheden in werkkampen.

Het waren vragen die de president moeiteloos omzeilde, al gaf hij wel toe er even over gesproken te hebben met Kim. Hij is er bovendien van overtuigd dat de Noord-Koreaanse leider bereid is om de situatie in zijn thuisland te verbeteren. Op de vraag of hij de gevangenen heeft verraden door in te stemmen met de ontmoeting met Kim, zei de president dat hij die mensen net heeft geholpen. “Ik denk dat zij een van de grote winnaars zijn vandaag”, klonk het.

Een andere journalist in de zaal vroeg de president ook naar de jonge Amerikaan Otto Warmbier, de student die in Noord-Korea was gearresteerd en korte tijd na zijn thuiskomst overleed. Trump zei dat de student “niet voor niets is gestorven” en dat zijn verhaal eigenlijk bijgedragen heeft tot de gesprekken tussen Trump en Kim. De president noemde de ouders van de student ook “vrienden” van hem.

Grootste testbasis slopen

“Kim heeft een kans zoals hij er nooit een gehad heeft. Een kans op vrede voor zijn volk. Hij zal herinnerd worden als de leider die een schitterend nieuw tijdperk van welvaart inluidde.”

“Hij toont een niet-aflatende inzet voor de volledige denuclearisering van het Koreaanse schiereiland.” Trump benadrukte ook dat Kim Jong-un onmiddellijk begint aan de afbouw van het nucleair programma. “We hebben - nadat we het document hadden ondertekend - mondeling afgesproken dat Noord-Korea de grootste testlocatie voor het testen van raketten zal slopen.”

“Iedereen kan oorlog maken”, besloot Trump, “enkel de dapperen kunnen ook vrede sluiten.” Trump benadrukte dat dit geen administratie zal zijn die nooit iets verwezenlijkt heeft.

Trump wil op lange termijn ook alle soldaten in Zuid-Korea, meer dan 30.000, terugtrekken. Hij benadrukt dat dit wel nog niet op tafel ligt. “Maar dat zal ons gigantisch veel geld uitsparen.”

Sancties opheffen

Trump benadrukte tijdens de vragen dat de nucleaire afbraak “wetenschappelijk gezien” een hele tijd zal duren. Volgens de president moeten verschillende fases doorlopen worden. Maar dat is volgens hem “het wetenschappelijke”. “De denuclearisatie zal snel gebeuren.”

De sancties tegen Noord-Korea zullen volgens Trump opgeheven worden als de VS geloven dat het nucleair programma afgebouwd is. “Zodra ik weet dat het goed is, ik hoop snel, dan heffen we ze op. Het is een belangrijk onderwerp. Ik kijk ernaar uit om de sancties op te heffen.”

Een journalist vroeg ook naar de pas afgelopen G7-top. “Ik heb nog steeds een goede band met Canadese premier Trudeau”, klonk het. “Maar hij heeft nu wel geleerd dat hij zo’n dingen niet kan zeggen terwijl ik op het vliegtuig zit. Dat zal de Canadese bevolking geld kosten.”

“Ik heb nu ook echt een zeer goede band met Kim”, bracht Trump de pers weer tot het onderwerp van de dag.

Wat is de volgende stap?

Op de vraag wat de eerst volgende stappen zijn, reageerde Trump duidelijk: “We gaan volgende week afspreken met het volledige team om de details te finaliseren.” Eerder zei de Amerikaanse president al dat Kim en zijn delegatie meer dan welkom zijn in het Witte Huis. “Het is een erg grote deal, maar ik maak al heel mijn leven deals. Er zullen nog veel onderwerpen besproken worden.”

“Ik geloof dat het echt snel zal gaan nu. Kim beseft heel goed wat er nu moet gebeuren. Heel veel mensen gaan blij zijn met wat er nu staat te gebeuren.”

Staat Kim dan ook open voor economische veranderingen, vroeg een journalist. “Goede vraag”, zei de president. “Dat is aan Kim en aan zijn volk om te bepalen. Maar misschien is het zelfs niet eens wat ze willen. Ik heb hem getoond wat er allemaal mogelijk is (Trump toonde Kim een video op een iPad, red.), en ik denk dat hij er echt van genoot.”

De president maakte nog een grapje: “Denk maar aan al die stranden, daar kunnen prachtige hotels gebouwd worden, in plaats van ze te gebruiken als nucleaire testsites.”