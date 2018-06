Voor het eerst werden door UCLL en Het Belang van Limburg duizend 16- tot 24-jarigen bevraagd over hoe zij vandaag tegenover politiek en actuele maatschappelijke thema's staan. Uit dit onderzoek blijkt dat 85% van de jongeren weet wie op dit moment burgemeester is van zijn of haar stad of gemeente. Wij trokken onze stoute schoenen aan en gingen eens polsen bij de Limburgse jeugd.