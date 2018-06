Zwangere modellen op de catwalk, nu ook bij de mannen

Onder andere Opening Ceremony en Eckhaus Latta pakten al uit met zwangere vrouwen op de catwalk, maar zwangere mannen dat was ongezien. Tot Xander Zhou zijn modellen de catwalk opstuurde tijdens de London Fashion Week.

De toeschouwers van de modeshow van Xander Zhou keken ongetwijfeld vreemd op toen enkele van de modellen hun loopje op de catwalk afwerkten. Elf onder hen liepen namelijk rond met een prothese van een zwangere buik. Dat werd duidelijk toen er twee onder hen hun handen op hun buik plaatsten zoals een zwangere vrouw dat zou doen. Een van de modellen droeg bovendien een T-shirt met de slogan 'New World Baby' een duidelijke verwijzing dus.

"We verwelkomen de mannelijke zwangerschap", klonk het ook onder een van de foto's van het label op Instagram. Ook in een interview met Women's Wear Daily ging de ontwerper er verder op in. "Dit is mijn visie van de toekomst." Waarmee hij aangeeft dat hij denkt dat de verschillen tussen de twee geslachten op termijn zullen verdwijnen. Bovendien liep er ook een model met zes armen mee en kregen enkelen felblauwe contactlenzen aangemeten.