Rock rond de Kiosk: The Voalig Heads in duel met de harmonie

Diepenbeek - Zaterdag 16 juni, kermiszaterdag, vindt de allereerste editie plaats van Rock rond de Kiosk in Diepenbeek. Op de historische kiosk aan de Varkensmarkt passeert vanaf 17 uur een stoet van lokale volkshumoristen en muzikanten met als hoogtepunt een muzikaal duel tussen de bekende Diepenbeekse rockband The Voalig Heads en de Koninklijke Harmonie de Stroobanders.

Het festival is een samenwerking tussen zowat alle organisatoren van Diepenbeek en de Gemeente Diepenbeek met als initiatiefnemer Jo Claes. Rock rond de Kiosk is niet zomaar een rockfestival, maar een heus volksgebeuren waarbij bekende Diepenbekenaren zorgen voor leuke intermezzo’s tussen de concerten door. Zo zijn er onder meer gastoptredens voorzien van de lokale grapjassen Dominiek Claes, Jean-Paul Klinkers, Giedo Wysmans en volksverteller Armand Mesotten.

Om 17 uur trapt de Diepenbeekse bluesband The Basement Bluesband -met oa. Piet Achten en Carlo Steegmans- het gratis festival vakkundig af. Daarna is er een rockconcours met drie Diepenbeekse bands die spelen voor een plek op een aantal leuke podia. U ziet Extra Napkins (blues), Image 11 (grunge, rock) en The Suitcasers (funk, soul) aan het werk.

De avond wordt afgesloten met een muzikaal duel. De plaatselijk wereldberoemde The Voalig Heads brengen hun platte kal ondersteund door de lokale harmonie De Stroobanders, zeg maar Diepenbeekse rock goes classic. En het hele plein mag vervolgens meezingen op stevige rockcovers in het Diepenbeeks. Niet te missen en volledig gratis.