Louboutin wint potje armworstelen over rode zool

De Franse designer Christian Louboutin heeft het potje juridisch armworstelen over het gebruik van zijn kenmerkende rode zool gewonnen. De Nederlandse schoenenwinkel Van Haren, die ook schoenen met een rode zool op de markt had gebracht en het alleenrecht van Louboutin betwistte, delft het onderspit. Dat blijkt uit een arrest van het Europees Hof van Justitie. Het oordeel van het Hof gaat helemaal in tegen eerdere adviezen.

Louboutins zijn de even populaire als prijzige vrouwenschoenen met kenmerkende rode zolen. De Franse ontwerper Christian Louboutin vocht al heel wat juridische robbertjes uit met concurrenten die gelijkaardige schoenen met rode zool op de markt brachten.

Louboutin had zijn schoen ook als merk ingeschreven in de Benelux met de verwijzing naar de rode kleur (Pantone 18-1663TP). Toen de Nederlandse schoenenwinkel Van Haren in 2012 zwarte schoenen met rode zool op de markt bracht, sprak Louboutin van ‘merkinbreuk’ en stapte het naar de rechter. Van Haren vocht de claim van Louboutin aan.

De rechtbank in Den Haag legde de kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie. Daar adviseerde de advocaat-generaal eerder dat Louboutin geen merkbescherming kan krijgen alleen op basis van de kleur. Louboutin dreigde daarmee het alleenrecht op het gebruik van de rode zool te verliezen.

Maar in zijn arrest oordeelt het Hof van Justitie nu precies het tegenovergestelde. Het Hof meent dat de rode kleur geen reden is om het merk te weigeren. “Een merk bestaande uit een op de zool van een schoen aangebrachte kleur valt niet onder het verbod tot inschrijving van vormen”, staat te lezen in het arrest.

Het is nu aan de rechtbank in Den Haag om een finale uitspraak te doen in de zaak.