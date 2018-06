Voor Paris Hilton zal het altijd een beetje 2000 blijven

Paris Hilton (37) heeft samen met online retailer Boohoo een collectie gelanceerd die teruggrijpt naar haar meest iconische looks uit de jaren 2000. Denk aan luipaardenprints en veel roze, net zoals ze voor de dag kwam in onder meer haar realityshow 'The Simple Life'. En ook de chihuahua mag natuurlijk niet ontbreken.

Een webshop met accessoires en T-shirts had Paris Hilton al, maar nu brengt ze een volledige kledingscollectie uit in samenwerking met Boohoo. Het gaat om zeventig kledingstukken die gebaseerd zijn op haar looks uit de jaren 2000. Toen liep ze steevast met een chihuahua op de arm rond en kwam er al eens een luipaardprint en flink wat roze bij kijken.

Toch heeft ze naar eigen zeggen haar inspiratie ook nog ergens anders gehaald. "Ik hou van Katy Perry's stijl. Ze ziet er altijd fantastisch uit en heeft zo'n leuke, schattige smaak", vertelt ze in een interview met DailyMail.com.

"Voor elke gelegenheid"

De collectie wordt op 20 juni gelanceerd en zal ook badmode omvatten. De prijzen variëren tussen de 12 en de 60 euro, een stuk minder dus dan de kleding die Paris ongetwijfeld zelf koopt. "Mijn collectie is geschikt voor elke gelegenheid, van een feestje, date, werk, school tot het strand en de clubs", klinkt het nog. De rijke erfgename stond bovendien zelf model voor de promotiecampagne.

