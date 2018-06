Mercedesdieven proberen onherkenbaar te blijven door auto zwart te spuiten, maar tevergeefs: nu veroordeeld tot 20 maanden cel

Lanaken -

De Hasseltse strafrechter heeft dinsdag een Lanakenaar (45) veroordeeld tot 20 maanden cel plus 6.000 euro boete voor de diefstal van een Mercedes, een poging tot diefstal, drugsbezit en weerspannigheid tegenover de politie. Zijn 29-jarige kompaan, die momenteel in de cel zit, zag zijn verblijf in de Zwarte Brugstraat met 18 maanden verlengd worden.