Nieuw seizoen begint met Standard-AA Gent, bekijk hier de volledige kalender van het seizoen 2018-2019!

Momenteel is iedereen al in de ban van het WK voetbal (dat nog altijd moet beginnen) maar eind juli begint alweer het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Het seizoen start op vrijdag 27 juli met de topper tussen Standard en AA Gent, landskampioen Club Brugge begint op zondag 29 juli thuis tegen Eupen. Met Club-Anderlecht staat op de vijfde speeldag de eerste échte kraker gepland en op de achtste speeldag mogen de supporters zich verwachten aan de eerste Super Sunday. Bekijk onderaan de volledige kalender voor het seizoen 2018-2019!

Speeldag 1 begint dus met een topper op vrijdagavond: Standard-AA Gent. Landskampioen Club Brugge krijgt op zondag het bezoek van Eupen en Anderlecht wacht meteen een lastige klus in Kortrijk. Promovendus Cercle Brugge start zijn campagne op het veld van Sint-Truiden.

Voor de eerste kraker is het wachten tot speeldag 5. Een kolkend Jan Breydelstadion maakt zich dan klaar voor de komst van grote rivaal Anderlecht.

Speeldag 8 (21-23/9) staat in het teken van Super Sunday. Anderlecht speelt de altijd intense Clasico tegen Standard in het Constant Vanden Stockstadion. Club Brugge maakt de verplaatsing naar Gent voor de ‘Slag om Vlaanderen’. Zulte Waregem krijgt bezoek van de buren uit Kortrijk.

Kerstvoetbal

Ook in de kerstperiode zijn er heel wat mooie affiches. KRC Genk neemt het op tegen AA Gent en KV Kortrijk vecht het prestigieuze burenduel uit met Zulte Waregem. Charleroi en Standard sluiten het jaar af met een Waalse derby.

Op de slotspeeldag (in het eerste weekend van maart) ontvangt Club Brugge in eigen huis STVV, krijgt Standard Moeskroen op bezoek, speelt AA Gent in Waregem en trekt Anderlecht naar Lokeren.

Supercup

De Supercup tussen landskampioen Club Brugge en bekerwinnaar Standard is op zondag 22 juli (om 20u) in het Jan Breydelstadion al de officieuze seizoensopener, een week na de WK-finale.

Overzicht van toppers in reguliere competitie:

Speeldag 1: Standard - AA Gent (27 - 29/07/2018)

Speeldag 5: Club Brugge - Anderlecht (24-26/08/2018)

Speeldag 7: KRC Genk - Anderlecht (14-16/09/2018)

Speeldag 8: Anderlecht - Standard (21-23/09/2018)

Speeldag 8: AA Gent - Club Brugge (21-23/09/2018)

Speeldag 10: Standard - Club Brugge (5-7/10/2018)

Speeldag 10: AA Gent - KRC Genk (5-7/10/2018)

Speeldag 12: Standard - KRC Genk (26-28/10/2018)

Speeldag 14: KRC Genk - Club Brugge (2-4/11/2018)

Speeldag 15: Anderlecht - AA Gent (9-11/11/2018)

Speeldag 17: Club Brugge - Standard (30/11-2/12/2018)

Speeldag 17: Anderlecht - KRC Genk (30/11-2/12/2018)

Speeldag 21: KRC Genk - AA Gent (26-27/12/2018)

Speeldag 22: AA Gent - Anderlecht (18-20/01/2019)

Speeldag 24: Club Brugge - AA Gent (1-3/02/2019)

Speeldag 24: Standard - Anderlecht (1-3/02/2019)

Speeldag 25: KRC Genk - Standard (8-10/02/2019)

Speeldag 26: Club Brugge - KRC Genk (15-17/02/2019)

Speeldag 27: Anderlecht - Club Brugge (22-24/02/2019)

Speeldag 27: AA Gent - Standard (22-24/02/2019)

Bekijk hier de volledige kalender:

