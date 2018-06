Na een historische ontmoeting: alles wat u moet weten over de top tussen Donald Trump en Kim Jong-un

De langverwachte top tussen Donald Trump en Kim Jong-un is afgelopen. Een urenlang gesprek, een uitgebreide lunch en een korte, maar stevige handdruk later kunnen we wel degelijk spreken van een historische ontmoeting tussen de twee leiders. En daar heeft het slotmoment alles mee te maken: de ondertekening van een gemeenschappelijk document waarin Kim heeft verklaard over te gaan tot een “complete denuclearisatie” van het Koreaanse schiereiland. Weliswaar in ruil voor veiligheidsgaranties van de VS. “De wereld zal er helemaal anders uitzien”, klonk het bijna simultaan. Of dat ook snel het geval zal zijn, is nog maar de vraag. Lees hier alles wat u moet weten over een gebeurtenis die de geschiedenisboeken in zal gaan.