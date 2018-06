Ook Britse pers looft “dartele” Hazard maar ziet Lukaku straks als het grote gevaar

Niet alleen in eigen land geraakten ze onder de indruk van de Rode Duivels na de ruime zege en bijhorende demonstratie tegen Costa Rica. Ook in Engeland, de belangrijkste tegenstander straks in de poulefase, bleven de Duivels niet onbesproken. Vooral de blessure van sterspeler Eden Hazard was aan de andere kant van Het Kanaal hét gespreksonderwerp, al zijn de prestaties van Lukaku onder Martinez hen ook niet ontgaan.

Daily Mail: “Dartele Hazard, efficiënte Lukaku onder Martinez”

The Daily Mail focuste vooral op de blessure van Eden Hazard. De Chelsea-middenvelder moest na een trap in de tweede helft het veld verlaten. Ook de aanwezige journalist had gezien hoe Hazard mee het verschil maakte. Hazard had truly dazzled, darting and weaving between Costa Rica defenders… Een mooie manier om te zeggen dat een dartele Hazard een puike partij had afgeleverd. Roberto Martinez werd nog geciteerd met de boodschap dat de vervanging van Hazard niets was om zich zorgen over te maken.

“België reist naar Rusland af met een een positief gevoel van maandagavond, maar daar zullen de tegenstanders niet allemaal zoals Costa Rica zijn: ze zullen niet zo snel moe worden, niet zo statisch zijn en klaar om te worden afgeslacht. België zal zich niet laten misleiden door deze score. Maar de enthousiaste supporters genoten, in schril contrast met het gefluit tegen Portugal.”

“Martinez zal ook moed putten uit het optreden van Romelu Lukaku, die nu 13 goals heeft in zijn laatste 9 interlands. Het kan geen toeval zijn dat hij onder Martinez zo sterk speelt, wat bij Manchester United niet altijd lukt. België moet wel nog steeds Kevin De Bruyne op zijn best zien te vinden, in de 3-4-3 van Martinez speelt hij dieper en is daar duidelijk door gefrustreerd, hij moet als steunpunt fungeren maar moet als motor van de ploeg ook een grote impact op wedstrijden hebben, wat niet helemaal eerlijk is voor hem.”

Iets meer frivoliteit bij The Sun. Ed Ache voor Martinez na de blessure van Hazard. Hoofdpijn dus waarbij de titelmaker de voornaam van Hazard mee in het woord smokkelde. Maar ook bij The Sun begrepen ze dat de blessure van Hazard niet van die aard was om zich zorgen over te maken. Voor het overige had The Sun een wervelend België gezien met een uitstekende Hazard en Romelu Luking Good Lukaku die een duidelijke waarschuwing aan het adres van het Engelse nationale team afleverde: “Lukaku zit net op tijd in topvorm.”

The Guardian was ook onder de indruk van het scorend vermogen van Romelu Lukaku. “Lukaku heeft Engeland iets gegeven om over na te denken door twee keer te scoren tijdens deze opwarmer voor het WK. Lukaku heeft duidelijd de grote vorm te pakken en hij wordt het grootste gevaar van de Belgen in de vermoedelijk cruciale partij tegen de Engelsen.”

De BBC-correspondent zag dan weer hoe België brandhout maakte van de Costaricanen met het trio Hazard-De Bruyne-Lukaku in een glansrol. De doelpunten van Lukuka en de onbaatzuchtige aflegger voor Batshuayi hadden indruk gemaakt op de man in het Koning Boudewijnstadion.

Costaricanen: “Het derde beste land van de wereld”

In Costa Ricawerd de mindere prestatie van het eigen land onder de loupe genomen. Een plausibele verklaring in La Nacion voor de nederlaag. “We speelden tegen het derde beste land van de wereld.” De Costaricanen wilde tegen de Belgen zien hoe het team onder de druk van een sterke tegenstander kon uitkomen. Niet dus! “De Belgen dwongen onze middenvelders en verdedigers tot het maken van fouten, iets wat ze veelvuldig deden.”

Bij Diario Extra beseften ze dat ze tegen één van de beste Europese teams van het moment hadden gespeeld maar vonden ze het toch maar niets dat hun nationaal elftal zomaar in hun blootje werd gezet door de Belgen.

Nederlandse lof: “Wervelend België”

Veel woorden van lof ook in Nederland. Het Algemeen Dagblad zag een bij vlagen wervelend Belgiê dat feestelijk werd uitgezwaaid in zijn laatste voorbereidingswedstrijd voor het WK. De Nederlanders zagen zaalvoetbalacties en als De Bruyne, Witsel en Thorgan Hazard iets scherper met de kansen waren omgesprongen, waren de Belgen met een monsterscore uitgezwaaid.

Ook in Duitsland zagen ze een sterk België. Het voetbaltijdschrift Kicker zag een enthousiast België dat zijn rol van outsider op het WK kracht bijzette met een denderende prestatie tegen een Costa Rica dat volgens de Duitsers nochtans sterk aan de wedstrijd begon.

De Franse sportkrant L’Equipe tenslotte zag een verleidelijk België met gemak de maat nemen van een mindere tegenstander. Maar ook voor de Fransen is het duidelijk. Dit België wordt op het WK één van de gevaarlijkste outsiders voor de grote voetballanden.