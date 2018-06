Niet genoeg melk en grote aders, sterren bewijzen dat borstvoeding niet altijd makkelijk is

Zowel Khloé Kardashian als Chrissy Teigen heeft in de afgelopen dagen op sociale media verteld over de problemen met borstvoeding die ze ondervinden na hun bevalling. Die eerste omdat ze niet genoeg melk aanmaakt en die tweede deelde een filmpje van de grote aderen die naar haar borsten lopen. Ze willen zo enkele taboes helpen doorbreken.

Khloé Kardashian vertelde in een tweet dat ze niet genoeg melk aanmaakt om dochtertje True voldoende te voeden en dat ze daarom het twee maanden oude kindje aanvullend flesvoeding geeft. "De waarheid is dat ik keer op keer heb geprobeerd om borstvoeding te geven, maar het lijkt niets voor mij te zijn. Nochtans ben ik blij dat ik in staat ben om haar te voeden, zij het wel met behulp van flesvoeding. Borstvoeding geven is iets wat ik echt wou doen, maar nu blijkt dat ik er niet helemaal toe in staat ben."

Mommy shaming is real! But the truth is I’ve tried and tried and tried to breast feed only and it wasn’t working for me. I feel fortunate that I am able to still breast-feed but with the help of formula. Breast-feeding is something I really wanted to do. Just am not fully able