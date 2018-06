Infrabel zet ongeval in scène voor nieuwe campagne: “Bewust shockeren om mensen wakker te schudden”

Zestien dodelijke ongevallen aan spoor­overwegen in 2017. Alle campagnes ten spijt, zijn er nog altijd mensen die de verkeersregels op en aan de sporen aan hun laars lappen. Infrabel gebruikt die harde cijfers en gaat voluit voor het shockeffect in een nieuwe campagne.

Bij een aanrijding tussen een trein en auto zijn drie doden gevallen. Getuigen zagen hoe de autobestuurder het rode licht en de gesloten slagbomen van de overweg negeerde. Een noodremming van de trein­bestuurder kon de aanrijding niet vermijden. De drie inzittenden, een 35-jarige man en zijn twee kinderen, waren op slag dood.

Het bericht kan zo in de krant staan. Gelukkig gaat het hier om een ‘crashtest’ met poppen, die deel uitmaakt van een nieuw campagnefilmpje van Infrabel en verkeersinstituut Vias. “In 2017 zagen we er een toename van het aantal on­gevallen aan spooroverwegen en waren er ook meer meldingen van spoorlopers”, aldus Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. “Daarbij vielen in ­totaal zestien doden. We moeten dus constant blijven hameren op de verkeersregels rond de sporen.”

Al veel geprobeerd

Infrabel voert al jarenlang campagne om de verkeers­veiligheid aan de spooroverwegen te verhogen. “Dat doen we met zachte en harde campagnes”, ­aldus Petit. De laatste jaren werden al folders in de strijd gegooid, werd een nieuw belsignaal ingevoerd en rond getoerd met een autowrak. Maar het blijkt een moeilijke strijd te zijn. “Daarom kozen we nu voor de harde campagne die aansluit bij de realiteit. We willen ­bewust shockeren, om mensen wakker te schudden.”

De beelden voor het filmpje werden gemaakt aan de overweg aan Rue de la Commanderie in Frameries. Een zone van twee kilometer op de spoorlijn tussen Bergen en Quévy werd af­gesloten en bewaakt door politie en spoorweg­personeel om de crashtest in alle veiligheid te laten doorgaan.