Ook Quick pakt nu uit met een veggieburger

De Belgische hamburgerketen Quick lanceert een veggie variant van zijn bekendste burger, de Giant. Het gaat om exact hetzelfde recept, maar dan wel in plaats van met een lapje rundsvlees een Quornburger ertussen.

In navolging van onder meer rechtstreekse concurrent McDonald's pakt nu ook Quick uit met een vegetarische hamburger. De Giant is vanaf nu verkrijgbaar met een Quornburger ertussen. Ook de Chicken Filet krijgt een variant zonder vlees. Het speelt daarmee in op een wereldwijde trend waarbij er steeds meer aandacht komt voor vegetarisme. En het is natuurlijk ook gewoon goed nieuws voor de Giantfans die niet langer vlees eten.

"Het is duidelijk dat steeds meer Belgen aandacht besteden aan hun vleesconsumptie, zowel om ecologische als om ethische redenen. Met dit nieuwe veggie-aanbod willen we vegetariërs en flexitariërs de kans geven om met volle goesting en met respect voor hun voedingskeuzes te genieten van twee van onze absolute klassiekers", zegt CEO Kevin Derycke in een reactie.