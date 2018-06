‘Thuis’-actrice openhartig over huidaandoening: “Al honderden euro’s uitgegeven, maar niets helpt”

“Ja, helaas.” Zo antwoordt Tina Maerevoet in Humo op de vraag of ze ijdel is. Maar tegelijk is de ‘Thuis’-actrice ook erg onzeker door een huidaandoening. “Ik heb last van pigmentvlekken in mijn gezicht”, zegt ze. “Het is een schilderij met witte en donkere vlekken.”

“Voor ik in Thuis meespeelde, droeg ik nooit schmink of hoge hakken”, aldus Maerevoet in de rubriek ‘De 7 Hoofdzonden’. “Maar op de set word ik nu al jaren volledig geschminkt en als ik in mijn vrije tijd dan eens zonder make-up op straat kom, hoor ik vaak: Oei, gaat het een beetje? Best confronterend.”

Maerevoet, die al tien jaar de rol van Paulien Snackaert speelt in de Eén-serie, zegt last te hebben van een vervelende huidaandoening. “Pigmentvlekken in mijn gezicht”, luidt het. “Mochten die vlekken op mijn achterwerk staan: geen probleem! Maar mijn gezicht is het eerste wat mensen zien. Ik heb al honderden euro’s uitgegeven aan behandelingen, peelings, crèmes - maar niets helpt. Het is het einde van de wereld niet, maar het maakt me onzeker. Mijn vriend zegt dat ik overdrijf, maar ik kan er niets aan doen.”