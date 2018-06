Mayra uit ‘Thuis’ over babywissel: “Ook ik vond verhaallijn niet realistisch”

Actrice Muriel Bats verdwijnt binnenkort uit de Eén-serie ‘Thuis’, maar eerst speel haar personage Mayra nog een prominente rol in de seizoensfinale. Een rol waar ze zelf niet zo tevreden mee was, zegt ze in Dag Allemaal. “Ik vond het niet realistisch.”

Bats heeft het dan over ‘de babywissel’. Omdat ze twijfels heeft over de gezondheid van haar eigen baby, verwisselt haar personage Mayra het kind in het ziekenhuis met een ander. En daar waren de fans niet mee opgezet, zo blijkt uit de negatieve reacties op sociale media. “Als actrice heb ik me er ook vragen bij gesteld, maar je moet je daarbij neerleggen”, aldus Bats in het weekblad.

“Al vroeg ik me wel af hoe waarheidsgetrouw die scène was. Kan je na een keizersnede met een baby op je arm rondlopen? Collega’s die zo’n ingreep hadden meegemaakt, vonden van niet. Ik vermoed dat het ook erg moeilijk is om je pasgeboren baby in een ziekenhuis te verwisselen… De scenaristen verzekerden me dat het mogelijk was… Soit, ik heb het zo realistisch mogelijk proberen te spelen.”