Lesley-Ann Poppe over strijd tegen haar ex: “Dat pesten is zo laag, hij moet zich eens leren gedragen”

Lesley-Ann Poppe is het grondig beu dat ze op professioneel vlak stokken in de wielen wordt gestoken door haar ex-man, zo zegt ze in Dag Allemaal. “Dat pesten is zo laag, hij moet zich nu eindelijk eens leren gedragen.”

Hoewel ze intussen al enkele jaren gescheiden zijn, verloopt het contact tussen Lesley-Ann Poppe (39) en haar ex Benjamin nog altijd niet optimaal. “De rechter heeft hem enkele maanden geleden al veroordeeld tot een dwangsom van 2.500 euro per dag dat hij mijn naam misbruikt om leerlingen te ronselen voor zijn schoonheidsschool - die ik nota bene zelf heb opgericht”, zegt ze in het weekblad.

“We zijn nog altijd aan het procederen om een schadevergoeding te krijgen. Ik heb daar sowieso recht op, maar de rechter moet in het najaar het bedrag nog bepalen.”

Voorlopig zit het er dus niet in dat de twee “op een normale manier met elkaar omgaan”. “Als hij zich nu efkes kalm houdt, kan het misschien minder bitsig worden, maar als hij blijft pesten op professioneel vlak...”