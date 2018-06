De Paalse plasloop was weerom een topper

Paal

Beringen - Met een mooie Kids run van 1 km en nog eens 329 deelnemers voor de 10 km en 5 km was de zonnige Paalse plasloop weer een succes.

Na het afhalen van het deelnemersnummer was het nog even opwarmen. Om 10 uur mocht verantwoordelijke Sofie Schaeken het startschot geven voor de Kids Run, de eerste 500 meter achter de voorlopers om dan alles te geven wat men kon. Aan de meet stond schepen Dave Schops hen op te wachten om alle lopertjes een medaille om te hangen. Ook ontivngen ze nog een appel en een drinkbus, waarna ze van de rust konden genieten.

Om 10.15 uur mocht de schepen dan het startschot - al ging het geweer niet af - geven voor de 187 deelnemers aan de Runners’ Lab van 10 kilometer. 101 minuten later kreeg de schepen de hulp van het publiek met het aftellen om het startschot - waarbij het pistool weer niet afging - van de Bioracer te geven. 142 deelnemers van alle leeftijden begonnen aan een rondje rond de Paals plas, wat juist gelijk staat met 5 kilometer.

Onderweg waren er, ondanks de warmte, toch nog vele stralende gezichten te zien. Anderen waren dan weer verbeten om hun eigen record te verbreken of zelfs te lopen om zo het hoogste schavotje of ereplaats op het podium halen. Maar de Paalse plasloop is de Olympische gedachte ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ zeker van toepassing.

Voor zij die toch graag weten op welke plaats en met welke tijd ze hun 10 km of 5 km gelopen hebben, de uitslag kan je hier raadplegen: https://sqmtime.be/agenda/paalse-plasloop.