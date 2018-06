Gezellig vaderdagontbijt bij Gezinsbond Paal

Paal

Beringen - Dankzij de Gezinsbond van Paal konden grootvaders en vaders samen met hun gezin gezellig ontbijten voor Vaderdag.

Bij het toekomen en inschrijven was er ong een presentje voor de papa een glaasje fruitsap. Daarna konden de aanwezigen plaatsnemen in de parochiezaal. Het buffet is ook steeds rijkelijk gevuld met broodjes, beleg, confituur, cornflakes… Aan tafel konden alle eters dan rustig genieten van het ontbijt. Voor de kleintjes is er ook steeds een speelhoek voorzien. De oudere kinderen genieten mee aan tafel.