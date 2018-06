Beukenveld verkoopt ontbijtkorven voor uitbreiding terras

Paal

Beringen - De bewoners en personeel Beukenveld is iedereen dankbaar, zowel voor het helpen als kopen van de ontbijtkorven voor Vaderdag. Zo komt het vergroten van het terras weer wat dichterbij

Na een intense voorbereiding van uitwerken, reclame maken, het verkopen van kaarten en het zoeken van sponsoring, kon men aan het begin van de week beginnen tellen: hoeveel volwassen- en kinderontbijten zijn er besteld? Vrijdag konden het personeel en de vrijwilligers dan beginnen met het voorbereidende werk: de dozen vullen, op de broodjes en beleg na.

Zondagmorgen was het dan vroeg opstaan, want de versgebakken broodjes en het beleg moesten nog gehaald worden om ze vervolgens nog in de dozen te steken. Net op tijd gedaan, want om 8 uur stonden de eerste klanten al in de frisse kelder van Beukenveld om hun bestellingen af te halen. Ook hier weer de spontane hulp aangeboden om de dozen te helpen dragen tot in de auto. En net als vrijdag zagen de bewoners toe en vonden dat het goed ging. Met de opbrengst zijn er nu weer wat centjes voor de verwezenlijking van het uitbreiden van het terras.