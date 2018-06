Jongeren willen wonen in ‘smart cities’ die het leven makkelijker maken: “Als de bank het kan, moet de gemeente het toch ook kunnen”

Diepenbeek - De ‘digital natives’, zoals de generatie die na 1984 werd geboren wordt genoemd, zijn opgegroeid in een digitale wereld. Zij zien vooral de mogelijkheden van nieuwe technologieën en minder de gevaren. Begrippen als ‘smart cities’ en ‘internet of things’ zijn voor hen geen ver-van-mijn-bedshow.

Stoepen in grijze betontegels, bakstenen huizen en parkeerautomaten die nog op muntjes werken. In de voorbije decennia is daar niet veel aan veranderd. Maar nu beweegt er eindelijk iets. Van Kopenhagen ...