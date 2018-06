Skilegende Bode Miller beleeft ergste nachtmerrie: dochtertje (1,5) verdrinkt in zwembad

Skilegende Bode Miller beleeft momenteel zijn ergste nachtmerrie: zijn dochtertje van amper 19 maanden is verdronken in een zwembad. Dat meldt de 40-jarige Amerikaan zelf in een emotionele boodschap op Instagram...

“We zijn er kapot van. Ons babymeisje, Emmy, is gisteren overleden. In geen miljoen jaar hadden we gedacht zo’n pijn te voelen. Haar liefde, haar licht, haar geest zal nooit vergeten worden. Ons kleine meisje hield van het leven en leefde het elke dag voluit. Onze familie vraagt respectvol om de privacy tijdens deze pijnlijke tijd te respecteren.”

Emeline Gier Miller werd bewusteloos aangetroffen in het zwembad van een buur van Miller in Coto de Caza in Orange County, ten zuiden van Los Angeles. De 40-jarige Miller en zijn (zwangere) vrouw Morgan waren aanwezig bij de buren, die een feestje hielden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar ze konden het meisje niet reanimeren.

Miller is een Amerikaanse skilegende. In 2002, 2010 en 2014 veroverde hij zes olympische medailles, waarvan één gouden in de supercombiné op de Spelen van 2002 in Salt Lake City. Hij kroonde zich verder viermaal tot wereldkampioen, en in 2005 en 2008 pakte hij de eindzege in de Wereldbeker. Enkele maanden geleden zette Miller een punt achter zijn skicarrière.

In 2012 trouwde Miller met beachvolleykampioene Morgan Beck. Het koppel heeft een zoontje, Edward, geboren in 2015, een jaar voor de geboorte van Emeline.