Trump heeft nog tijd om uit te halen naar “haters en losers”

Donald Trump stond dinsdagochtend dan wel voor een historische ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, toch had de Amerikaanse president nog tijd om (uiteraard) via Twitter uit te halen naar de “haters en losers” die nooit in zijn beleid geloofden.

Het is de eerste keer dat een huidige Amerikaanse president en een Noord-Koreaanse leider elkaar ontmoeten. Ongeacht de uitkomst, is de ontmoeting dus historisch. Vlak ervoor was Trump nog zeer actief op Twitter. Enkele uren eerder tweette hij: “Het feit dat ik een ontmoeting heb, is een groot verlies voor de VS, zeggen de haters en losers. We hebben onze gijzelaars, de tests, onderzoeken en alle raketlanceringen zijn gestopt, en deze experts die van in het begin zeiden dat ik fout zat, hebben niets meer te zeggen. Alles komt in orde.”

The fact that I am having a meeting is a major loss for the U.S., say the haters & losers. We have our hostages, testing, research and all missle launches have stoped, and these pundits, who have called me wrong from the beginning, have nothing else they can say! We will be fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 juni 2018

Het bericht, waarin Trump verwijst naar de vrijlating van drie Amerikaanse gevangenen door Noord-Korea in mei en naar de belofte van Kim om het nucleair programma stop te zetten, werd gepost zo’n drie uur voor het begin van het gesprek met Kim, dat om 9 uur Singaporese tijd van start ging. Het werd klaarblijkelijk haastig geschreven, getuige enkele spelfouten (‘missle’ in plaats van ‘missile’, ‘stoped’ in plaats van ‘stopped’).

Over de ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van beide landen die voor de top plaatsvinden schreef Trump even voordien dat ze “goed en snel verlopen”. “Uiteindelijk maakt dat niets uit. We zullen snel weten of een echt akkoord, niet een zoals die in het verleden, mogelijk zal zijn”, schreef Trump.

Terwijl de president met zijn konvooi vervoerd werd naar het Capella hotel waar de ontmoeting zou plaatsvinden, tweette hij onder meer nog over een overwinning in het Supreme Court, en zo’n 25 minuten voor aanvang meldde Trump nog via Twitter dat zijn medewerker Larry Kudlow in het ziekenhuis was opgenomen na een hartaanval. Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders liet intussen weten dat Kudlow het goed maakt en spoedig zal herstellen. Hij was niet meegekomen naar Singapore.