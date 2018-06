Haal de zwembroek maar boven: mooi weer tot de herfst voorspeld

Het Met Office, de officiële weerdienst van Groot-Brittannië, ziet de komende zomer hoopvol tegemoet. “Er is een grote kans dat het warmer wordt dan normaal en ook droger dan gemiddeld”, zegt Jeff Knight van het Met Office.

De Britse weerdienst waagt zich met behulp van computersimulaties aan algemene voorspellingen voor drie maanden ver, iets wat ons KMI niet doet. “Het gaat om tendensen en kansberekening, we zeggen niet dat het zeker drie maanden lang een hittegolf wordt”, zegt Knight. “Er is meer kans op een warmere en drogere zomer. Dat maakt een natte, kille zomer niet onmogelijk. Maar de kans is wel kleiner.”