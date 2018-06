Dennis Rodman in tranen bij historische ontmoeting tussen Trump en Kim: “Ze zijn gewoon vrienden, man”

Voor velen is het de grootste diplomatieke doorbraak van de 21ste eeuw, maar volgens de voormalige basketbalster Dennis Rodman, voor de gelegenheid analist op CNN, was de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gewoon “een mooi moment tussen twee goede vrienden”.

Rodman is mogelijk de enige persoon ter wereld die een persoonlijke relatie heeft met zowel de Amerikaanse president - hij nam deel aan diens televisieprogramma ‘Celebrity Apprentice - en de Noord-Koreaanse leider - de voormalige basketbalspeler raakte in de ban van het land en Kim toen hij deel uitmaakte van een delegatie basketbalspelers aan Noord-Korea, en bezocht het land sindsdien meermaals. Rodman reisde dan ook - op kosten van een marihuana-bedrijf - naar Noord-Korea voor dit historische moment.

Op CNN gaf hij, een pet met het “Make America Great Again”-motto van Trump dragend, meer uitleg bij dit voor hem emotionele moment. Rodman moest zelfs zijn zonnebril afzetten om zijn tranen te kunnen wegvegen. “Dit is een fantastische dag, en ik ben hier om het te zien gebeuren. Ik ben zo blij.”

Naar eigen zeggen speelde hij een grote rol in het samenbrengen van de twee leiders. “Ik heb altijd geloofd dat ik Noord-Korea kon helpen: “Toen ik me de cultuur en de situatie eigen had gemaakt, voelde ik me alsof ik thuis was. “