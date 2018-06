Makelaar van Gentse Japanner Kubo hekelt “ongewone” gang van zaken bij niet-selectie voor WK

Maurizio Morana, de zaakwaarnemer AA Gent-speler Yuya Kubo, is teruggekomen op de niet-selectie van de Japanner voor het WK. Japan ontsloeg twee maanden geleden verrassend bondscoach Vahid Halilhodzic en verving hem door Akira Nishino. Dertienvoudig international Kubo bleek het kind van de rekening. Hij kreeg plots geen kans meer en reageerde al ontgoocheld op zijn blog. Ook Morana hekelt nu de “ongewone gang van zaken”.

“Yuya is een prof. Hij kan een beslissing van een coach aanvaarden, maar deze gang van zaken zou ik ongewoon noemen”, aldus Morana. “Op de persconferentie van 18 mei, waar hij een ruime selectie bekend maakte waarmee hij 30 mei zou oefenen tegen Ghana, verklaarde de bondscoach dat Yuya door de play-offs tot 27 mei aan de slag was bij AA Gent en hij daar niet mee wilde interfereren. Maar AA Gent speelde zijn laatste wedstrijd op 20 mei. Een dag later is Yuya naar Japan gereisd en op 22 mei is hij daar ’s ochtends aangekomen. Bovendien hebben andere spelers die nog actief waren in Europa wél nog op 25 mei aangesloten bij de groep. Toen een journalist de bondscoach er toen attent op maakte dat Kubo al klaar was bij AA Gent, antwoordde hij: ‘Oh, echt’?”

“Iemand van de Japanse bond vroeg Yuya toch te blijven doortrainen. Dat heeft hij gedaan tot 30 mei. Een dag later kwam de definitieve selectie, zonder Yuya. Dan zat zijn seizoen erop. Als je 18 maanden hebt bijgedragen aan een project, vind ik dat je tenminste een kans verdient. Maar Kubo is een prof en heeft dit al verwerkt. Hij zal klaar zijn voor de start van de trainingen bij AA Gent op 18 juni.”