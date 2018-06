Twee militairen omgekomen bij helikoptercrash in Bulgarije

In het zuiden van Bulgarije zijn twee militairen om het leven gekomen en een derde gewond geraakt toen hun helikopter maandagavond neerstortte. Dat heeft het ministerie van Defensie gemeld.

De Mi-17 stortte neer in de buurt van de luchtvaartbasis van Krumovo. “Twee bemanningsleden – de commandant en de copiloot – kwamen om het leven bij de crash. De derde inzittende werd naar het ziekenhuis overgebracht”, klinkt het in een persbericht.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Volgens ooggetuigen crashte het toestel toen het zich op zowat 50 meter hoogte bevond, en ging het in vlammen op. De helikopter in kwestie werd vooral gebruikt om bosbranden in moeilijk bereikbare gebieden te bestrijden.

In juni 2017 kwam ook al een Bulgaarse militair om het leven toen zijn helikopter neerstortte in de Zwarte Zee tijdens een oefening. Bulgaarse militairen klagen wel vaker over de slechte staat waarin hun toestellen zich bevinden. Vele toestellen, waaronder de neergestorte Mi-17, dateren uit de Sovjetperiode. Vrijdag nog keurde het parlement een extra uitgavenprogramma goed ter waarde van 3,2 miljard Bulgaarse lev (1,6 miljard euro) voor de aankoop van nieuwe vliegtuigen.