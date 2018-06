Tomas De Soete gewond op set eigen fictiereeks

Tomas De Soete (42) is dit weekend gewond geraakt op de set van de fictiereeks ­Fiskepark. De voormalige presentator van Studio Brussel is na een bezoek aan het ziekenhuis alweer thuis.

Het ongeval gebeurde op de set van Fiskepark, de nieuwe fictiereeks die Tomas De Soete mee schreef en waarin hij een van de hoofdrollen speelt. De Soete viel tijdens een achtervolgingsscène van een bromfiets. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en is alweer thuis.

Over de aard van zijn verwondingen zijn geen details bekend. De ­op­names komen niet in het ­gedrang: Tomas De Soete had deze week sowieso weinig draaidagen en kan dus een paar dagen rust nemen. ­Volgende week zou hij weer op de set staan.

De zevendelige serie Fiskepark, die ten vroegste in 2019 op Canvas te zien is, is een parodie op het genre van de “true crime”-documentaire over waargebeurde misdaadzaken. Tomas De Soete speelt iemand die samen met Jan Jaap van der Wal en Bent Van Looy zijn eigen onderzoek doet naar een misdaad. Met hun verhaal willen ze het genre en de echtheid ervan in vraag stellen. Ook Siska Schoeters, de partner van Tomas De Soete, is in het verhaal te zien.