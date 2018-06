"Max Verstappen vertoonde hetzelfde gedrag als Lewis Hamilton"

Nico Rosberg vergelijkt de goede prestatie van Max Verstappen in Canada met een karaktertrek van Lewis Hamilton, namelijk het beter presteren als hij kwaad is.

Na een reeks van incidenten tijdens de eerste GP’s van het seizoen stond Max Verstappen onder behoorlijk veel druk bij het begin van het raceweekend in Canada. Hij liet zich echter niet uit het lood slaan, hij was in alle vrije oefensessies bovenaan de tabellen te vinden en op zondag wist hij zijn derde startplaats te verzilveren.

De wereldkampioen van 2016 liet in zijn analyse van het weekend weten dat Max Verstappen optimaal geprofiteerd heeft van zijn woede om een goed prestatie te laten optekenen. Zo’n gedrag herkende Rosberg ook bij zijn voormalige teamgenoot en titelrivaal Lewis Hamilton.

“Verstappen beleefde een episch weekend,” aldus Rosberg op zijn officiële YouTube kanaal. “Hij toonde een beetje van het gedrag van Lewis Hamilton het voorbije weekend. Als Lewis kwaad is, is hij op zijn best, hij weet zijn woede perfect te kanaliseren in goede prestaties. Dat zag ik dit weekend ook terug bij Verstappen, eens de lichten op groen gingen was hij nog extra gefocust.”

“Hij was de snelste in alle vrije trainingen, beleefde een goede kwalificatie en beëindigde de race op de derde plaats. Ik denk dat dat een uitstekend weekend was voor hem.”

Terwijl Verstappen een goed weekend beleefde was Rosberg veel minder onder de indruk van Lewis Hamilton. Hij leek niet gemotiveerd en een vijfde plaats was zijn deel.

“Lewis had een echt ‘off-weekend’. Tijdens de race had hij wel motorproblemen maar tijdens de kwalificatie was hij ook al nergens. Dat is kenmerkend voor Lewis, hij heeft momenten dat hij de moed verliest als de dingen wat minder lopen,” besluit Rosberg.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: