Barbara Dex zingt 11 juli op gang met ‘Hier Voel Ik Me Thuis’: “Het is een eer”

Het is stilaan een traditie dat Radio 2 ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag een zanger of zangeres aanspreekt voor een Vlaanderen Feest-lied. Dit jaar is dat Barbara Dex, die gisteren Hier Voel Ik Me Thuis lanceerde. “Het is een eer gevraagd te worden voor het lied dat 11 juli extra feestelijk moet maken”, zegt Dex. “Ik heb mijn gevoel gevolgd en er samen met componist en tekstschrijver Jan De Campenaere van Venus In Flames een vrolijk, uptempo nummer van gemaakt.”

Barbara Dex zal het liedje alvast op 11 juli live zingen op zowel de Grote Markt van Brussel als die van Antwerpen, maar ze zal met het nummer ook heel Vlaanderen rondtrekken. “Juli belooft daardoor extra druk te worden, maar dit doe ik uiteraard met veel plezier. Zoals ik zing, voel ik me ook echt thuis in Vlaanderen. Geen plekje dat me liever is dan mijn eigen stek in Mol, waar ik woon.”