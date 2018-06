Donald Trump en Kim Jong-un hebben een “zeer, zeer goed gesprek”

In Singapore is de ontmoeting tussen Amerikaans president Donald Trump en Noord-Koreaans leider Kim Jong-un van start gegaan. De twee leiders hebben elkaar voor de camera’s de hand geschud en hadden volgens Trump al een eerste “zeer, zeer goed” gesprek.

Foto: AP

Om 9 uur lokale tijd begroetten Trump en Kim elkaar, met een handdruk.

Donald Trump richtte zich nadien tot de aanwezige media en zei dat hij er vertrouwen in heeft dat de gesprekken een “ongelofelijk succes” zullen zijn en dat “we een ongelofelijke relatie” zullen hebben, “ik twijfel er niet aan”.

Kim Jong-un zei dat het “niet gemakkelijk is geweest om hier te geraken” en dat “de oude vooroordelen en praktijken als obstakels werkten, maar we hebben ze overwonnen en zijn hier vandaag”.

(Lees verder onder de video)

Video: ABC News

Foto: REUTERS

Om 9.15 uur zaten Trump en Kim samen voor een één-op-één gesprek (plus tolken) achter gesloten deuren.

Zo’n 40 minuten later was het gesprek afgelopen. Kim verscheen met een glimlach op het gezicht en terwijl Trump tegen hem praatte, wuifden ze naar de pers vanop een balkon van het hotel. Kim zei dat de top een “grote voorbode voor vrede” is. “Dat denk ik ook”, aldus Trump.

Trump sprak over een “zeer, zeer goed” gesprek, en een “uitstekende relatie”. “Een samenwerking, daar gaan we voor zorgen”, zei Trump nog volgens CNN. Hij stelde dat hij “een groot probleem, een groot dilemma” zal kunnen oplossen aan de zijde van zijn nieuwe partner.

Verschillende reporters vroegen aan Kim of hij over zal gaan tot een totale denuclearisatie, maar daar antwoordde de Noord-Koreaan niet op. Volgens Reuters zei Kim wel dat “we veel soorten scepticisme en speculaties hebben overwonnen over de top, en ik geloof dat dat goed is voor de vrede”.

Uitgebreide vergadering

Na hun korte verklaring aan de media, begon een uitgebreide bilaterale vergadering waarbij ook de adviseurs van beide kanten aanwezig waren. Onder anderen Amerikaans minister van Binnenlandse Zaken Mike Pompeo schoof mee aan tafel; aan Kims kant zat onder anderen Kim Yong-chol. Die twee ontmoetten elkaar vorige maand al voor voorbereidende gesprekken in New York.

Bij de gesprekken zou de denuclearisatie van Noord-Korea centraal staan. Dat is ook de voornaamste eis van de Verenigde Staten, die in ruil veiligheidsgaranties aan Noord-Korea kunnen bieden. Maandag nog verklaarde Pompeo dat de VS niet uitsluiten dat ze hun troepen terugtrekken uit Zuid-Korea. Ook vraagt Noord-Korea een einde van de zware sancties die de internationale gemeenschap oplegde na de nucleaire tests en raketlanceringen door Pyongyang.

Wat zeker niet aan bod komt, is de mensenrechtensituatie in Noord-Korea, zo verklaarden bronnen uit het Witte Huis aan NBC News. Nochtans verklaarde Trump eerder dat “geen enkel regime zijn eigen burgers op zo’n ultieme en brutale manier heeft onderdrukt dan het wrede dictatorschap in Noord-Korea”.

Foto: REUTERS

Om 11.30 uur zijn de leiders en hun adviseurs aan een ‘werklunch’ begonnen.

Foto: AP

Trump zal de pers toespreken om 16 uur plaatselijke tijd, waarna hij vertrekt uit Singapore.

Uithaal naar “de haters en losers”

Het is de eerste keer dat een huidige Amerikaanse president en een Noord-Koreaanse leider elkaar ontmoeten. Ongeacht de uitkomst, is de ontmoeting dus historisch.

Vlak voor de ontmoeting was Trump nog zeer actief op Twitter. Enkele uren eerder tweette hij: “Het feit dat ik een ontmoeting heb, is een groot verlies voor de VS, zeggen de haters en losers. We hebben onze gijzelaars, de tests, onderzoeken en alle raketlanceringen zijn gestopt, en deze experts die van in het begin zeiden dat ik fout zat, hebben niets meer te zeggen. Alles komt in orde.”

The fact that I am having a meeting is a major loss for the U.S., say the haters & losers. We have our hostages, testing, research and all missle launches have stoped, and these pundits, who have called me wrong from the beginning, have nothing else they can say! We will be fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 juni 2018

Het bericht, waarin Trump verwijst naar de vrijlating van drie Amerikaanse gevangenen door Noord-Korea in mei en naar de belofte van Kim om het nucleair programma stop te zetten, werd gepost zo’n drie uur voor het begin van het gesprek met Kim, dat om 9 uur Singaporese tijd van start ging. Het werd klaarblijkelijk haastig geschreven, getuige enkele spelfouten (‘missle’ in plaats van ‘missile’, ‘stoped’ in plaats van ‘stopped’).

Over de ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van beide landen die voor de top plaatsvinden schreef Trump even voordien dat ze “goed en snel verlopen”. “Uiteindelijk maakt dat niets uit. We zullen snel weten of een echt akkoord, niet een zoals die in het verleden, mogelijk zal zijn”, schreef Trump.

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 juni 2018

Thank you Prime Minister Lee Hsien Loong! pic.twitter.com/8MMYGuOj8Q — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 juni 2018

Foto: EPA-EFE

Terwijl de president met zijn konvooi vervoerd werd naar het Capella hotel waar de ontmoeting zou plaatsvinden, tweette hij onder meer nog over een overwinning in het Supreme Court, en zo’n 25 minuten voor aanvang meldde Trump nog via Twitter dat zijn medewerker Larry Kudlow in het ziekenhuis was opgenomen na een hartaanval.

Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders liet intussen weten dat Kudlow het goed maakt en spoedig zal herstellen. Hij was niet meegekomen naar Singapore.