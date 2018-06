Martinez wuift paniek weg: “Niets aan de hand met Eden Hazard”

Even hield België de adem in. Eden Hazard, vedette in topvorm, strompelde na een wervelende voetbalshow geblesseerd naar de kant. “Maar geen zorgen, niks ernstigs”, lachte Roberto Martinez alle paniek weg. De bondscoach was vol lof over zijn nummer tien (“Hij was majestueus”) en verder zeer tevreden over de reactie die zijn ploeg liet zien na de 0-1-achterstand.