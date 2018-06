Emily en diabetesmeldhond Sammy niet welkom in Diepenbeekse school

Directie Middenschool: “Zijn ongerust over haar veiligheid”

DiepenbeekTwee maanden nadat diabetespatiëntje Emily Joris (11) met mama Kelly en papa David naar de opendeurdag van de Provinciale Middenschool in Diepenbeek ging, hebben haar ouders maandag koudweg te horen gekregen dat hun dochter en haar diabetesmeldhond Sammy er niet welkom zijn. “Het niveau ligt zogezegd te hoog en de leerkrachten zijn bang van Emily’s gezondheidstoestand”, zucht mama Kelly, die bijzonder teleurgesteld is in de directie.