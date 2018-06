Antwerp Giants kijkt aan tegen dubbele achterstand na tweede finalewedstrijd

Antwerp Giants heeft ook in de tweede finalewedstrijd aan het kortste eind getrokken. In eigen huis ging het onderuit tegen BC Oostende met 66-74. Oostende had vorige week zaterdag al de eerste wedstrijd gewonnen en staat dus op één zege van nieuwe titel.

Antwerp Giants begon het best aan de wedstrijd en leidde, onder aanvoering van Thomas Akyazili (9 punten), na het eerste kwart met 22-15 in de Lotto Arena. Aan de rust stond de thuisploeg 34-31 voor.

Na de pauze nam Oostende het initiatief over. De kustploeg mocht na een sterk derde kwart (16-23) het vierde en laatste kwart aansnijden met een 50-54 voorsprong. Antwerp trachtte de kloof nog te dichten maar ging finaal met 66-74 onderuit.

Woensdagavond (20u30) kan Oostende de klus afmaken als het thuis in de Versluys Dôme ook de derde finalewedstrijd wint. Als de bezoekers het halen, volgt er vrijdag (20u30) een vierde duel in Merksem. Een eventuele vijfde en beslissende match wordt zondagavond in Oostende gespeeld.

Oostende had zaterdag ook al de eerste wedstrijd, voor eigen publiek, met 75-67 gewonnen. De uittredende kampioen heeft nog een zege nodig om een negentiende landstitel, de zevende op rij, bij te schrijven op de erelijst.