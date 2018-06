“Het wordt iets unieks”

The Open - één van de vier Majors - is voor velen het belangrijkste golftornooi ter wereld. In de aanloop van dat hoogfeest in de golfsport organiseert de Royal & Ancient van St.Andrews ook een internationaal jeugdtornooi, waarin de beste jeugdgolfers onder zestien jaar uit heel de wereld mogen starten. De Koninklijke Belgische Golf Federatie mag twee spelers afvaardigen. Die komen allebei van Spiegelven Genk: Ana-Elena Kusters en Anthony De Schutter.