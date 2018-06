“Gratis kraantjeswater in horeca en verbod op alcoholreclame”

BrusselDe Hoge Gezondheidsraad vraagt dringend politieke actie om alcoholmisbruik in ons land aan te pakken. De Raad adviseert minister van Volksgezondheid De Block om horecazaken te verplichten kraantjeswater aan te bieden, reclame voor alcohol te verbieden en de verkoop ervan in tankstations, nachtwinkels en automaten aan banden te leggen. “En wie toch wil drinken, houdt het best op maximum tien glazen per week.”