DiepenbeekEen op twee Limburgse jongeren verwacht dat een stad of gemeente dezelfde klantenbeleving geeft als een bank. Vertaald: je zaken regelen via een app en de dienstverlening moet 24 uur op 24 beschikbaar zijn. “Wat in de privésector kan, moet de overheid ook kunnen: eenvoudige administratieve taken digitaliseren. Dat is vandaag het normale verwachtingspatroon”, stelt UCLL-docent digitale marketing Kutlu Taşkın Tuna.