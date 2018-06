“We krijgen alleen medaille”

Onze Rode Duivels kunnen een voorbeeld nemen aan de Belgische goalbalploeg. Het herenteam - met Overpeltenaar Rob Eijssen (27) in de rangen - behaalde afgelopen weekend immers een bronzen plak op het WK in Malmö en dat levert hen voor de eerste keer een ticket op voor de Paralympische Spelen in Tokio in 2020. “Meteen na afloop hebben we dat al stevig gevierd en de ontvangst in Zaventem was ook super”, reageert Eijssen, die vanaf zijn zevende zijn zicht verloor en nu volledig blind is.