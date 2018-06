De taarten van Karin zijn ware kunstwerkjes, en de meeste geeft ze nog gratis weg ook

Ze leerde bakken van haar moeder en grootmoeders toen ze opgroeide in Duitsland. Ondertussen is Karin Pfeiff-Boschek de zestig al even gepasseerd, maar het bakken is ze nog lang niet verleerd. “Ik behandel het deeg zoals een beeldhouwer marmer zou behandelen. Misschien iets minder gewelddadig.”

Ze bakt elke week drie taarten, telkens neemt ze een foto voor Instagram en dan geeft ze ze weg, aan vrienden of een goed doel. De unieke creaties van Karin bezorgden haar al duizenden volgers op Instagram, die zich stuk voor stuk laten inspireren door de vrouw. Haar belangrijkste tip? “Leer één recept voor taartdeeg uit het hoofd zodat je het zelfs in je slaap zou kunnen maken. En hou het deeg goed koel.”

Haar eigen inspiratie vindt de Duitse Karin Pfeiff-Boschek dan weer in haar eigen achtergrond als textielontwerpster. Al was het haar man die haar het idee voor de bijzondere taartdecoratie gaf. “Ik vond zijn appel-, rabarber-, pompoen, en bessentaarten altijd heel lekker”, laat Karin weten aan Washington Post. “Op een zeker moment bedacht ik me dat de bovenste korst een goed canvas kon zijn voor artistieke creaties.”

Het leukste aan het bakken vindt ze dan ook niet het maken van het deeg of van de vulling, wel het creëren van haar kunstwerkje erbovenop. “Ik behandel het deeg zoals een beeldhouwer marmer zou behandelen. Misschien iets minder gewelddadig.”

En net als een beeldhouwer heeft ook Karin voor elke taart het juiste gereedschap. In dit geval meer dan honderd koekjesvormpjes en een scalpel. “Ik gebruik scalpels met verwisselbare messen omdat ze heel scherp en dun zijn, en het deeg dus heel vlot en netjes snijden.”

Hoe lang het duurt voor je zo’n taart gemaakt hebt? Het deeg maken kost Karin nog zo’n 30 minuten, waarna dat voor twee uur de koelkast in gaat. Gewoonlijk kost het haar daarna nog eens twee uur om de decoratie af te werken. Al kan dat langer duren bij ingewikkelder ontwerpen.

