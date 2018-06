Vreemd telefoontje gemist? Zeker niet terugbellen!

Hasselt -

De afgelopen dagen hebben duizenden Belgen een oproep gemist van een nummer uit Papoea-Nieuw-Guinea. Het gaat om een opflakkering van de zogenaamde Wangiri-telefoonfraude. Computers bellen duizenden mensen op, maar verbreken na één rinkel al de oproep. Wie uit gewoonte of nieuwsgierigheid terugbelt, maakt verbinding met een dure betaallijn in het buitenland. De gouden tip van de experts is simpel: niet terugbellen!