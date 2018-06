Eric Gerets over klacht tegen ex-ploegmaat: “Ik wil niet dat mijn verloofde en haar zoontje iets overkomt”

Maasmechelen -

Ex-voetballer Eric Gerets (64) heeft vandaag bij de politie van Grâce-Hollogne (Luik) een klacht ingediend tegen Gilbert Bodart (55), zijn ex-ploegmaat bij Standard en de Rode Duivels. De beschuldigingen van Gerets zijn niet mals: doodsbedreigingen. De twee kunnen niet meer door één deur sinds Gerets vijftien maanden geleden een relatie begon met de Luikse Virginie Neuray (39), de ex van Bodart, die met Virginie een zoontje van vier heeft. “Ik ben naar de politie gestapt omdat ik vrees voor mijn veiligheid en die van mijn verloofde en haar zoontje”, zegt Gerets, die in augustus met Virginie in het huwelijksbootje stapt.