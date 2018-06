VIDEO. Zware brand bij bedrijf in Overpelt: “Sluit ramen en deuren”

Overpelt - Bij de firma André Wagenbouw Balen N.V., voor de herstelling van vrachtwagens, is vanavond rond 19.30 uur een zware brand uitgebroken. Het bedrijf ligt in de Haltstraat in Overpelt. De zwarte rook is te zien tot in Peer en Lommel.

Volgens omwonenden zouden er ook ontploffingen te horen zijn. Door de omvang van de brand is het groot watertransport in gang gezet. Brandweerkorpsen van Sint-Truiden, Maaseik, Maasmechelen, Genk, Bilzen, Bree en Hasselt zijn opgeroepen voor de aanvoer van tankwagens. “Omwille van serieuze rookontwikkeling worden de mensen die woonachtig zijn in de nabije omgeving en in Lommel en Hechtel-Eksel uit voorzorgsmaatregel aangeraden voorlopig alle ramen en duren te sluiten”, aldus burgemeester Jaak Fransen in een dringende mededeling.