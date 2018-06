Amerikaanse bank denkt (opnieuw) dat Brazilië wereldkampioen zal worden, Rode Duivels sneuvelen in kwartfinales

De internationale investeringsbank Goldman Sachs heeft op basis van zijn economische modellen een voorspelling voor het WK voetbal uitgebracht. De Amerikaanse bank ziet Brazilië haar zesde wereldtitel pakken. De Rode Duivels gaan er - net als op het WK in 2014 en het EK in 2016 - uit in de kwartfinales.

Brazilië zou op weg naar de wereldtitel in de kwartfinales afrekenen met onze Rode Duivels. In de finale zou Brazilië - volgens Goldman Sachs - weerwraak nemen op Duitsland voor de beschamende 1-7 nederlaag vier jaar geleden op het WK in eigen land.

Ondanks het feit dat Duitsland de finale zou bereiken, heeft Frankrijk volgens Goldman Sachs een grotere kans wereldkampioen te worden dan onze oosterburen. Maar door een tegenvallende loting zouden Les Bleus al in de halve finales op Brazilië stuiten. In de kwartfinales zou Frankrijk overigens Spanje uit het toernooi knikkeren.

Duitsland zou in zijn halve finale afrekenen met Europees kampioen Portugal, dat een ronde eerder Messi en Argentinië huiswaarts stuurt. De Duitsers rekenen bij de laatste acht in een geladen duel af met Engeland.

Dat het allemaal giswerk blijft, bewijst de voorspelling van Goldman Sachs voor het WK vier jaar geleden. Toen dacht de Amerikaanse bank ook al dat Brazilië wereldkampioen zou worden.

De bank stelde ook een Team van het Toernooi op. Daarin figureert met Kevin De Bruyne één Rode Duivel. Hij krijgt mooi gezelschap naast zich op het middenveld met de Duitser Toni Kroos en de Braziliaan Philippe Coutinho. Achteraan staan van rechts naar links Joshua Kimmich (Duitsland), Sergio Ramos (Spanje), Mats Hummels (Duitsland) en Marcelo (Brazilië). Voorin viel de keuze weinig verrassend op Lionel Messi (Argentinië), Cristiano Ronaldo (Portugal) en Neymar (Brazilië).