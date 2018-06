Genk-doelman zit straks met kippenvel op Australische bank : “Ryan is als kleine broer”

Australië start zijn WK met een ‘thuismatch’. De Socceroos namen enkele dagen geleden als één van de eersten al hun intrek in hun basiskamp in Kazan, waar zaterdag Frankrijk op bezoek komt. “Het is duidelijk wie favoriet is, zelfs met een C-team zou Frankrijk ver kunnen geraken op dit WK”, bewondert Danny Vukovic. De 33-jarige doelman van KRC Genk zit straks met kippenvel op de bank. “Niemand blijft onbewogen tijdens het horen van het volkslied.”