Journalist als assistent

Naast Bert van Marwijk en assistent/schoonzoon Mark Van Bommel, loopt er nog een Nederlander met een verhaal rond bij de Australiërs. Taco van den Velde, journalist en hoofdredacteur van het weekblad ‘Voetbal International’, is er in Rusland bij om de Socceroos te ondersteunen. Niet als perschef, wel als volwaardig assistent. Van den Velde geniet bij onze Noorderburen immers veel aanzien door zijn tactische analyses en bouwde zo een goede band op met Van Marwijk, die hij tussen 2015 en 2017 al assisteerde bij Saoedi-Arabië. “Mijn officiële functie heet Football Operations Manager. Ik moet problemen zien te voorkomen vooraleer ze er zijn. Schema’s maken, met de materiaalmannen afspreken,.... Maar ik word ook betrokken bij de tactische beslissingen en sta mee op het veld tijdens de training. Bij de wedstrijden zit ik samen met de videoanalist in de tribune”, aldus Van den Velde, die een regeling heeft uitgewerkt waardoor hij beide jobs blijft combineren. “Ik heb voor het WK verlof zonder wedde genomen vanaf 1 mei. Of dit ethisch wel kan? Ik heb voor mezelf een lijn getrokken dat ik nooit nog iets schrijf over Bert.”