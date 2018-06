Zweedse dj Avicii begraven

Ruim zeven weken na zijn overlijden is dj Avicii zondag begraven in zijn thuisland Zweden. Tim Bergling, de echte naam van de artiest, kreeg een ingetogen begrafenis. Slechts een beperkt aantal vrienden en familie waren aanwezig.

De Zweedse dj Avicii was pas 28 jaar oud toen hij op 20 april dood gevonden werd in een hotelkamer in Oman. Al snel werd vermoed dat hij zelfmoord pleegde, want hij worstelde al jaren met zijn mentale gezondheid. Dat werd ook bevestigd door zijn familie, die stelde dat hij erg gevoelig was voor de “zakelijke machine” waar hij in belandde en erg perfectionistisch was. Enkele vrienden vertelden later aan entertainmentsite TMZ dat de dj zichzelf had verwond met een stuk gebroken glas, maar dat is nooit officieel bevestigd.

Zondag, ruim zeven weken na zijn dood, werd de dj begraven in zijn thuisland. De begrafenis was ingetogen en enkel een selecte groep van familie en vrienden waren aanwezig.

Een bericht gedeeld door Jesse Waits (@jessecwaits) op 9 Jun 2018 om 11:31 (PDT)

Zijn goede vriend Jesse Waits deelde op Instagram een foto van het programmaboekje van de begrafenisceremonie. Ook zijn schoonbroer Joakim Sterner deelt een foto, waarop te zien is dat de zon schijnt en de hemel stralend blauw is. Beiden hebben geen woorden; een rood en een zwart hartje zeggen alles wat er te zeggen valt over het overlijden van Avicii.