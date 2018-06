Koningspaar neemt voortgang van restauratie van de Dulle Griet onder de loep

Brussel - Koning Filip en koningin Mathilde hebben maandag een bezoek gebracht aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). Daar mocht het koningspaar van dichtbij de restauratie van de ‘Dulle Griet’ van Pieter Breugel I bekijken.

Het wereldberoemde schilderij, dat in 1897 ontdekt werd door Fritz Mayer van den Bergh, verlaat maar zelden zijn plek in het Antwerpse Museum Mayer van den Bergh. Het uitzonderlijke werk verdiende dan ook een uitzonderlijk bezoek van het Koningspaar.

Sinds januari 2017 wordt de Dulle Griet ondergebracht in het KIK voor een grondige restauratie. Het meesterwerk wordt er onderworpen aan een hoogtechnologisch en natuurwetenschappelijk onderzoek. Intussen is de restauratie volop aan de gang en is de originele verflaag blootgelegd. Momenteel worden er retouches aangebracht en aan het eind krijgt het schilderij nog een nieuwe vernislaag.

De restauratie moet af zijn na de zomer, want vanuit het KIK reist het meesterwerk door naar Wenen, waar het één van de blikvangers wordt van de overzichtstentoonstelling Bruegel in het Kunsthistorisches Museum. Die expositie is op 1 oktober het startschot voor de internationale festiviteiten rond de 450ste verjaardag van de dood van Pieter Bruegel I. De koning zal de tentoonstelling Bruegel samen met de Oostenrijkse Bondspresident plechtig inhuldigen.

De koning en koningin namen uitgebreid de tijd om het werk van Pieter Breugel I te bekijken, maar ook de andere meesterwerken in het KIK, waaronder vier schilderijen van Delvaux en een Monet. Zij vroegen ook een woordje uitleg aan de restaurateurs.